«Беспокойство неуместно». Афроамериканцев отказались признавать гражданами США

Неосторожное высказывание сенатора от штата Кентукки, республиканца Митча Макконнела возмутило леволиберальную Америку. Комментируя блокировку законопроекта о реформировании избирательного права в Конгрессе США, политик обратился к согражданам и произнес следующую фразу:

Речь шла о законе, который подразумевал расширение доступа к голосованию по почте и усиление надзора за ходом выборов в штатах «с историей радикального расизма». Сенаторы от Республиканской партии объединились, чтобы дать отпор данной инициативе демократов, однако теперь соратники бывшего президента Дональда Трампа оказались в центре внимания прессы.

Члены Демпартии тут же принялись критиковать Макконнела за «расистское высказывание». Темнокожий сенатор от штата Иллинойс Бобби Раш написал в своем Twitter, что «афроамериканцы – это тоже американцы».

Коллегу поддержала Диана Дегетт – представитель штата Колорадо и член Демпартии, которая назвала слова Макконнела «отвратительными».

THIS IS DISGUSTING: To defend his stance against voting rights, Mitch McConnell is citing “statistics” that “African-American voters are voting in just as high a percentage as Americans."



African-American voters ARE AMERICANS & to suggest otherwise is about as racist as it gets! pic.twitter.com/VaxRZVE5yp