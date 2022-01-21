Решение о внесении «Медиазоны», Верзилова и Смирнова в список иноагентов признали законным

В Москве суд признал законным решением внести в список иноагентов интернет-издание «Медиазона», ее издателя Петра Верзилова и главного редактора Сергея Смирнова.

«Медиазона» была включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента. Соответствующий статус был присвоен Верзилову и Смирнову.

Напомним, что Головинский суд Москвы назначил издателю штраф в размере 1500 рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях. Кроме того, правоохранители заинтересовались опубликованными материалами данного интернет-издания в Facebook и Twitter.