Федерация фристайла России назвала состав сборной на Олимпиаду в Пекине

Федерация фристайла России объявила состав сборной страны на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. В национальную команду вошли в том числе братья Максим и Илья Буровы.

Состязания пройдут с 4 по 20 февраля. Федерация в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России продолжает отстаивать интересы по линии выделения дополнительных квот для российских олимпийцев ввиду неучастия в квалификационных соревнованиях из-за запрета на въезд со стороны властей США и Канады.

Как следует из списка, опубликованного на сайте Федерации фристайла России, в состав национальной команды вошли 22 спортсмена: Максим и Илья Буровы, Станислав и Любовь Никитины, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова, Полина Чудинова, Анастасия Первушина, Виктория Лазаренко, Анастасия Смирнова, Никита Андреев, Никита Новицкий, Сергей Ридзик, Кирилл Сысоев, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Наталья Шерина, Екатерина Мальцева, Елизавета Понкратова, Ксения Орлова, Анастасия Таталина и Роман Егоров.