Facebook и Instagram начали блокировку турецких аккаунтов, ведущих пропаганду против Ливии

Согласно сообщению администрации соцсети Facebook, 133 страницы и 41 аккаунт, связанные с турецкой пропагандой по Ливии, заблокированы.

А также будут заблокированы за подстрекательские действия 3 сообщества и 14 аккаунтов в Instagram. Как оказалось, создатели фейковых профилей представлялись широкой публике ливийскими общественными деятелями и делали от их имени провокационные заявления.

По данным Facebook, общее финансирование этой кампании составляет около 60 тыс долларов, а неправомерные действия Турции, направленные против Ливии, связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Братья-мусульмане»1 и Партией справедливости и строительства.

Неоднократно в прессе появлялась информация, что турецкие журналисты намеренно распространяют слухи о присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера» с целью отвлечения внимания от собственной переброски боевиков в эту страну. Также в ноябре несколькими изданиями была опубликована информация, что в транспортировке в Ливию наемников, оружия и боеприпасов по заказу Турции замешана белорусская авиакомпания Rada Airlines.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации