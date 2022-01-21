Лавров и госсекретарь США Блинкен начали встречу в Женеве с рукопожатия

Встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном по гарантиям безопасности в Женеве является хорошей идеей, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Уточняется, что в Женеве начались переговоры сторон. Помимо этого глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации отметил, что Москва не ждет прорывов от встречи, однако рассчитывает на ответы. Лавров и Блинкен начали диалог с рукопожатия.

Американский госсекретарь заявил, что переговоры являются частью продолжающихся усилий по деэскалации напряженности и предотвращению дальнейшей «агрессии России» в отношении Украины.

Ранее глава МИД РФ оценил возможность участия Соединенных Штатов в процессе урегулирования на Украине. Дипломат отметил, что Берлин и Париж хотели бы сохранить «нормандский формат» в уже существующем виде.