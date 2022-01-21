Фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи команды после принятия закона о FAN ID

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» приняли решение о бойкоте матчей команды после введения FAN ID. Отказаться от посещения стадионов планируется с возобновлением игр в РПЛ.

Три главных фанатских движения «Спартака» пришли к единогласному решению после многочисленных споров и разногласий. Лидеры группировок будут навсегда исключать из числа фанатов тех, кто нарушит принятые правила, сообщил Telegram-канал «Арена Незыгарь».

Болельщикам «Спартака» разрешается посещать другие города вместе со своей командой, запрещается только нахождение на стадионах. Причиной бойкота стало принятие в России закона о паспорте болельщика (FAN ID), согласно которому без цифрового пропуска невозможно будет попасть на спортивные мероприятия в России.