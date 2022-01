Замглавы МИД РФ Рябков заявил американским журналистам, что Россия никого не боится

Российская Федерация никого не боится. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который на данный момент находится в Женеве на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Американская журналистка подкараулила Рябкова в гардеробе, где он решил повесить свою верхнюю одежду.

«We are not afraid of anyone (Мы никого не боимся. — Прим. ФАН.)», — ответил замглавы дипломатического ведомства на вопросы о предстоящей встрече.