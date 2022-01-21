Песков: встреча Лаврова и Блинкена в Женеве нужна для обмена мнениями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встречаются в Женеве для обмена мнениям по прошедшим ранее переговорам о гарантиях безопасности. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, дипломаты в Женеве должны лишь подвести итоги уже прошедших встреч. Лавров и Блинкен обменяются мнениями и сопоставят понимание того, как прошли три трека двусторонних контактов 9–12 января. Также Песков заверил, что отсутствие у Блинкена письменного ответа по гарантиям безопасности не является неожиданностью.

«Мы знали заранее, что он не собирается передавать (ответы по гарантиям. — Прим. ред.), собственно, эта встреча для другого предназначена. Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров», — отметил официальный представитель Кремля.

Встреча глав дипломатических ведомств России и США завершится 21 января в 17:00 по московскому времени. По ее итогам политики выступят с отдельными пресс-конференциями.