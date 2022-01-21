Могущественная ясновидящая Татьяна Ларина предсказала будущее России в 2022 году

Финалист 15 сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина, наконец, рассказала, какое будущее ждет Россию. Напомним, экстрасенс ведет закрытый образ жизни и редко делится политической аналитикой. Впрочем, агрессивная риторика в адрес РФ со стороны других государств заставила ее выйти из тени забвения.

По мнению экстрасенса, Россия сможет преодолеть трудности, ответственность за которые несут другие крупные геополитические игроки. В будущем российская экономика перейдет на новый уровень — она станет активно развиваться практически во всех отраслях.

«Сельское хозяйство наберет обороты, производство продуктов, одежды и лекарств — все будет развиваться в России», — заявила Ларина.

kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Финалист «Битвы экстрасенсов» предположила, что президент России Владимир Путин обладает экстрасенсорными способностями, которые защищают его от различных потусторонних сил.

«Сейчас так и происходит – Путин выполняет роль некоего Мессии, который защищает Россию. Он энергетически настолько силен, что неподвластен влиянию», — прокомментировала она.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».