Кедми: США обессилели и собираются уступить России по гарантиям безопасности

США придется пойти на уступки России и принять ее предложения по гарантиям безопасности, ведь в случае ядерной войны у Москвы будет серьезное преимущество, и в Вашингтоне это понимают. Таким мнением в эфире «Соловьев LIVE» поделился политолог Яков Кедми.

Ранее президент США Джозеф Байден провел пресс-конференцию, приуроченную к окончанию первого года пребывания на высшем посту, львиная доля которой была посвящена отношениям с Россией. К примеру, американский лидер пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину санкциями, которых тот еще «никогда не видел», и пообещал «катастрофу» в случае эскалации на Украине.

«Он [Владимир Путин] все еще не хочет полномасштабной войны, во-первых. Во-вторых, думаю ли я, что он будет испытывать Запад, испытывать Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет? Да, я думаю, будет», — отметил Байден.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

При этом глава Белого дома допустил, что может достичь с Россией каких-либо договоренностей по вопросу неразмещения стратегических вооружений на Украине. Однако при таком решении США будут ожидать соответствующих ответных шагов от российской стороны, добавил Байден.

Обвинения в адрес РФ со стороны США и стран-участниц НАТО в подготовке «вторжения» на Украину Кедми назвал «хорошо разыгранным сценарием». Несмотря на то, что западные «партнеры» до сих пор не привели ни одного доказательства, они продолжают «кричать» о российской угрозе и строить разные предположения.

«Все это направлено только на одно — в случае ядерной войны у России будет преимущество. США собираются сдаться и удовлетворить основные требования России, потому что у них нет сил. Но сначала им надо продать это своему населению и союзникам. Поэтому они пытаются устроить бесполезный фестиваль с Украиной, чтобы потом прикрыться тем, будто бы они спасли Украину принятием российских условий. Пытаются дешево отделаться», — отметил Кедми.

wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Политолог добавил, что Россия, в свою очередь, пошла на «очень серьезные уступки» США и НАТО, чтобы «спасти мир от ядерной катастрофы». В проектах договора с Вашингтоном и соглашения с Альянсом по гарантиям безопасности Москва требует вывода американского ядерного оружия из Европы, прекращения развертывания военных сил НАТО у границ РФ и юридического отказа НАТО от планов присоединения к блоку Украины и Грузии.

«Мы идем на эти соглашения — тяжелые и несправедливые, но чего не сделаешь ради мира. Мы же имеем дело с неуравновешенным диктатором, а мы — сердобольные гуманисты. Требования России не для того, чтобы облегчить ситуацию, а изменить ее. Но они все сворачивают к Украине — это хорошо или плохо разыгранный сценарий», — резюмировал эксперт.

Ранее украинский видео-блогер Анатолий Шарий выразил мнение, что на Западе поверили в готовность России дать «военно-технический ответ» в случае отказа Соединенных Штатов и НАТО рассматривать предложения Москвы по гарантиям безопасности. По его словам, на это указывает внезапный приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.