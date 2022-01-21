Песков призвал авторов инициативы о признании ЛДНР не пытаться заработать политических очков

Инициаторам проекта обращения к президенту о признании Донецкой и Луганской народных республик не стоит за счет предложения пытаться получить дополнительные политические очки. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предстоящих консультациях в нижней палате парламента на фоне поступившего предложения о признании ДНР и ЛНР. Инициативу внесли депутаты от КПРФ. Однако Песков напомнил, что эта тема является чувствительной.

«Очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы (о признании ЛДНР. — Прим. ред.), в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что численность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в несколько раз превышает количество ополченцев. Однако последние защищают родную землю, отметил он.