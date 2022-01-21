Путин работает в комбинированном режиме в условиях распространения штамма COVID-19 «Омикрон»

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как работает президент России Владимир Путин во время распространения штамма COVID-19 «Омикрон».

Отмечается, что уходить на удаленку глава государства не планирует из-за большого количества закрытых рабочих встреч. При этом мероприятия с большим количеством человек Путин старается не посещать.

«Комбинированный режим работы наиболее предпочтителен. Даже при очных встречах соблюдаются все необходимые меры санитарной безопасности и тестирование. Много рабочих встреч непубличного характера, их много в течение дня на расстоянии нескольких метров от собеседника», — отметил Песков.

Напомним, одним из главных способов профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.