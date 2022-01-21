Безпалько раскрыл действенный способ заставить Украину выполнять Минские соглашения

Киев потерял доступ к внешним рынкам капитала из-за гражданской войны на юго-востоке страны. Об этом сообщило местное издание «Корреспондент» со ссылкой на представителя Национального банка Украины (НБУ) Алексея Лупина. По его словам, доходность гособлигаций (ОВГЗ) в январе достигла «стрессовых уровней», поэтому рациональные инвесторы отказались от их покупки на первичных аукционах.
Конкретных цифр финансист называть не стал. Однако еще в ноябре 2021 года газета The Wall Street Journal сообщила, что цена украинских долговых бумаг на сумму $1,3 млрд с погашением в 2024 году и доходностью 7,75% снизилась примерно до $0,1. И если тревогу в НБУ начали бить только сейчас, вероятнее всего, ситуация повторяется.
«Геополитика привела к росту "пени за риск" для Украины как на внешних рынках, так и на внутренних», – сообщил глава департамента открытых рынков НБУ.
При этом проблема, по мнению Лупина, временная. Но нюанс в том, что решить ее может только деэскалация конфликта в Донбассе. А когда это произойдет, учитывая нагнетаемую самой же Украиной истерию по поводу возможного «российского вторжения», неизвестно никому.
Тем временем член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько считает, что к нынешнему кризису на рынке ценных бумаг Украины приложили руку американцы. Тем самым США пытаются добиться от Киева исполнения Минских соглашений.
«Это [потеря доступа к внешним рынкам] ухудшит положение Украины, конечно. Самый эффективный способ давления на Киев не военный, а экономический. Если эти инструменты используют и Россия, и Запад, то Украине будет вообще просто некуда деваться», – заявил собеседник «Политики Сегодня».
Ранее экс-сенатор РФ Франц Клинцевич предупредил о готовящейся Украиной и НАТО «национальной генетической зачистке» в Донбассе. Подробности — в нашем материале.