Безпалько раскрыл действенный способ заставить Украину выполнять Минские соглашения

Киев потерял доступ к внешним рынкам капитала из-за гражданской войны на юго-востоке страны. Об этом сообщило местное издание «Корреспондент» со ссылкой на представителя Национального банка Украины (НБУ) Алексея Лупина. По его словам, доходность гособлигаций (ОВГЗ) в январе достигла «стрессовых уровней», поэтому рациональные инвесторы отказались от их покупки на первичных аукционах.

Конкретных цифр финансист называть не стал. Однако еще в ноябре 2021 года газета The Wall Street Journal сообщила, что цена украинских долговых бумаг на сумму $1,3 млрд с погашением в 2024 году и доходностью 7,75% снизилась примерно до $0,1. И если тревогу в НБУ начали бить только сейчас, вероятнее всего, ситуация повторяется.

«Геополитика привела к росту "пени за риск" для Украины как на внешних рынках, так и на внутренних», – сообщил глава департамента открытых рынков НБУ.

При этом проблема, по мнению Лупина, временная. Но нюанс в том, что решить ее может только деэскалация конфликта в Донбассе. А когда это произойдет, учитывая нагнетаемую самой же Украиной истерию по поводу возможного «российского вторжения», неизвестно никому.

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Тем временем член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько считает, что к нынешнему кризису на рынке ценных бумаг Украины приложили руку американцы. Тем самым США пытаются добиться от Киева исполнения Минских соглашений.

«Это [потеря доступа к внешним рынкам] ухудшит положение Украины, конечно. Самый эффективный способ давления на Киев не военный, а экономический. Если эти инструменты используют и Россия, и Запад, то Украине будет вообще просто некуда деваться», – заявил собеседник «Политики Сегодня».

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