Баранец указал на испорченные госсекретарем США Блинкеном переговоры с Лавровым

Американский госсекретарь Энтони Блинкен своим заявлением заранее провалил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Переговоры между российскими министром и американским чиновником пройдут 21 января в Женеве. Блинкен перед встречей попытался обратиться к россиянам и попросить их не «нападать» на Украину. Хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что РФ не собирается никуда «вторгаться» и перемещает контингент исключительно по своей территории.

Хамская выходка Блинкена может обернуться неожиданным для США ответом Лаврова, уверен обозреватель КП. Он предложил жестко отреагировать на выпад чиновника, не давая письменного объяснения.

«Пусть за час до встречи наш МИД отправит в Женеву срочную телеграмму от Лаврова: "Товарищ Блинкен, нам не о чем разговаривать. Мы вас по-человечески ознакомили с нашими требованиями, привели весомые аргументы, а вы продолжаете вести себя по-хамски". И министр не приедет на встречу. Представляете реакцию Вашингтона? Они долго будут думать, что же произошло и за что их так», — иронично подчеркнул Баранец.

Ранее американский госсекретарь заявил, что не ждет большого «прорыва» от встречи с министром иностранных дел России. Он выразил надежду, что в ходе беседы удастся выяснить, заинтересована ли Москва в урегулировании разногласий путем дипломатии.