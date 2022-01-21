Анекдот ведущего Норкина про первый день Вовочки в школе рассмешил студию «Места встречи»

Российский ведущий Андрей Норкин сумел рассмешить студию «Места встречи» анекдотом о том, как маленький чудак Вовочка первый раз посетил школу.

В эфире передачи на телеканале НТВ эксперты и приглашенные гости обсуждали статус русского языка на Украине. Они рассмотрели проблемы русскоязычных жителей украинского государства. После чего затронули тему их дискриминации.

В какой-то момент обстановка в аудитории «Места встречи» сильно накалилась. Норкин решил разрядить ее анекдотом про Вовочку, известным своей не по годам развитой сексуальной озабоченностью, хамством, цинизмом и пониманием мира в соответствии со всем этим.

«Вовочка пошел в первый класс. Родители его встречают после первого учебного дня. Он выскакивает из школы, бежит радостный, аж волосы торчком, пиджак нараспашку. Подбегает к родителям и говорит: "Вот вы стоите и не знаете ничего. П*****ка (мужской половой орган. — Прим. ред.) не так называется"», — рассказал он.

Непристойная шутка Норкина про первый день Вовочки в школе «взорвала» аудиторию. Зал буквально плакал от смеха и бурно аплодировал остроумному ведущему.

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Норкин рассмешил россиян традиционным анекдотом в эфире передачи «Место встречи». На этот раз шутка была посвящена назойливой любовнице, которая пыталась соблазнить своего начальника.