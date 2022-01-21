В Верховной раде предрекли бегство Зеленского в случае конфликта РФ и Украины

Президент Владимир Зеленский может сбежать из страны вместе с семьей в случае, если между Украиной и Россией начнется полноценный вооруженный конфликт. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Илья Кива.

«За что сегодня отдавать свою жизнь? Знаю точно, что Зеленский и люди у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — уверен Кива.

Народный избранник подчеркнул, что простым украинцам не за что отдавать свои жизни.

«А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? За толпы нацистов, расплодившихся, как саранча, в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», — заявляет депутат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обратил внимание, что Россия не собирается вводить войска на Украину, поэтому причин для паники нет.