Американский рок-певец Meat Loaf скончался на 75-м году жизни

Ушел из жизни музыкант Марвин Ли Эдей, известный под псевдонимом Meat Loaf. Ему было 74 года. О печальной новости сообщили на официальной странице американского певца в Facebook.

«Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю любовь и поддержку, переживая это время скорби», — говорится в сообщении.

Причина смерти не разглашается. Сведения о дате и месте прощания не поступали.

Марвин родился 27 сентября 1947 года в штате Техас. Его отец работал полицейским, а мать школьным учителем. До музыкальной карьеры он работал вышибалой в ночных клубах Лос-Анджелеса. Признание со стороны слушателей он получил после выхода альбома Bat Out of Hell и саундтреков, которые были написаны для нескольких кинофильмов. За всю свою карьеру Meat Loaf записал 20 сборников.