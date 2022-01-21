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Зеленский убежден, что Россия выдержит любые значительные санкции

Политика
Зеленский убежден, что Россия выдержит любые значительные санкции

Россия сможет пережить возможное введение против нее новых санкций. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер уверен, что страна переживет даже самые значительные ограничения со стороны США и Запада.

«Стоит вам ввести даже значительные санкции, они (РФ. — Прим. ред.) посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим". Я думаю, это неправильно», — высказался Зеленский в интерьер изданию Washington Post.

По словам президента Украины, он поддерживает введение санкций против России уже сейчас, не дожидаясь якобы возможной эскалации в отношении Киева.

Ранее западные СМИ стали активно продвигать тезис, что Россия будто бы собирается совершить «нападение» на Украину. В России не раз отвергали эти обвинения, а в Кремле заявили, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отметили в МИД России, подобные вбросы делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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