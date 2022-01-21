«Предлагают поверить на слово». Кто «заказал» новое расследование соратников Навального

Юрист Илья Ремесло усомнился в правдивости нового расследования команды блогера Алексея Навального, посвященного так называемому «дворцу Путина». В ролике, который был опубликован 20 января на YouTube-канале основателя ФБК1 («Фонд борьбы с коррупцией», признан в России экстремистской организацией), показаны якобы «реальные фотографии» резиденции в Геленджике, при этом авторы видео так и не удосужились объяснить, когда и каким образом они были отсняты.

Соратники Навального представили, согласно их подсчету, 500 снимков спален, гостиных, коридоров и других помещений, однако уточнили, что фотографии сделаны давно, сейчас во «дворце» — чистые стены. Тем не менее многие из снимков уже ранее были опубликованы в интернете, а часть из них — показана в «расследовании» BBC 2016 года. Более того, некоторые фото относились совершенно к другим зданиям за рубежом.

«После истории с фотографией, где был, кажется, герб Черногории на стене этих ворот, которые ведут во дворец, ни о каком качественном отношении к этим фотографиям говорить не приходится», — отметил Ремесло.

Prt Scr youtube.com / Алексей Навальный

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что вторая часть расследования ФБК неслучайно вышла на фоне отчаянных попыток американских властей обострить обстановку на границе России и Украины. По его мнению, это дает все основания полагать, что действия соратников блогера, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, согласуются западными кураторами.

«Безусловно, да, это часть информационной кампании [против России], которая ведется из-за рубежа. Источники фото неизвестны, верифицировать мы их никаким образом не можем, то есть нам предлагается исключительно верить на слово людям, которых неоднократно ловили на фейках и передергивании», — указал Ремесло.

Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер был приговорен к штрафу в 850 тысяч рублей за оскорбление ветерана, который голосовал за поправки к Конституции РФ.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России