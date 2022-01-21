«Не попадайтесь». Рашкин продемонстрировал браслет ФСИН на ноге

Депутат Госдумы Валерий Рашкин продемонстрировал журналистам электронный браслет на ноге, с помощью которого сотрудники ФСИН отслеживают его передвижения. По словам коммуниста, проверка может нагрянуть к нему в любой момент из-за подозрительных действий или если будут обнаружены какие-либо нарушения.

«Вот видите, этот прибор распознает ваш телефон и сразу показывает, что он рядом. Если я буду говорить по нему, это будет нарушение. Будет уже тюрьма», — рассказал Рашкин, показывая дополнительное устройство, прикрепленное к поясу.

Народный избранник объяснил, что браслет отключается во время принятия водных процедур, однако если устройство не будет подавать сигнал долгое время, сотрудники ФСИН приедут с экстренной проверкой.

«Все серьезно, ребята, не попадайтесь», — посоветовал депутат.

Напомним, Валерий Рашкин обвиняется в незаконной охоте после того, как 29 октября прошлого года его застали с тушей убитого лося. Подробнее о том, как ситуацию видит сам депутат Госдумы, вы можете прочитать в нашем материале.