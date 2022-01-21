Фармаколог Журавлева заявила о неэффективности антибиотиков при заражении «Омикроном»

Пациенты могут самостоятельно принимать определенные лекарства для облегчения своего самочувствия при заражении «Омикроном». Главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева перечислила основные из них.

Специалист утверждает, что пациенты, заразившиеся штаммом «Омикрон», жалуются на повышение температуры тела, насморк и боли в горле. Таким пациентам необходимо следить за своим самочувствием и соблюдать домашний режим, заявила Журавлева в беседе с телеканалом «Москва 24».

В случае, если температура тела превышает 38 градусов, врач рекомендует выпить жаропонижающее на основе парацетамола. При насморке Журавлева советует применять сосудосуживающие средства. Кроме того, пациентам рекомендуется использовать противовирусные препараты, а также капли и спреи для снижения вирусной нагрузки на организм. Антибиотики принимать не следует, так как они не эффективны при заражении коронавирусом.

Одним из наиболее эффективных способов профилактики заражения коронавирусом является вакцинация. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт».