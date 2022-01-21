Боксер Ломаченко охарактеризовал Хабиба одним словом

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко ответил одним словом на пост российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказавшего о своем дебютном бое в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Хабиб сообщил, что десять лет назад впервые вступил в октагон и провел в нем свой поединок в UFC. По словам российского бойца, его отец после дебютного боя сказал, чтобы стать лучшим нужно тренироваться, надеяться и терпеть.

«Пример», — прокомментировал Ломаченко пост Хабиба на его странице в соцсети Instagram.

Нурмагомедов признался, что все спортивные достижения им были сделаны ради того, чтобы доказать отцу, что он может стать лучшим. Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев, завершив все победой. Его последний бой состоялся осенью 2020 года, после которого он объявил о завершении карьеры.