Заместителем главы Россотрудничества может стать экс-депутат Поклонская

Бывший депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества.

Как сообщает источник РИА Новости, в скором времени ей могут предложить эту должность. Сейчас вопрос находится на обсуждении. Сама экс-парламентарий назвала преждевременными комментарии насчет дальнейшего трудоустройства.

«Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», — рассказала Поклонская в беседе с агентством.

Ранее экс-депутат отказалась от должности посла России в Кабо-Верде. По словам Поклонской, у нее поменялись «личные обстоятельства».