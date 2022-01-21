Молодой муж Леры Кудрявцевой неудачно пошутил о возрасте 50-летней телеведущей

Известная российская теле- и радиоведущая, актриса и танцовщица Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым и дочерью Марией отправилась на каток. На льду 34-летний хоккеист неудачно пошутил о возрасте своей супруги.

Ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ 19 мая отметила свой юбилей — Кудрявцевой исполнилось 50 лет.

Несмотря на это, звезда совершенно не выглядит на свой возраст: телеведущая предпочитает яркие образы, не чурается активных видов отдыха и старается ни в чем не отставать от молодежи. Однако шуток про свой возраст ей избежать не удается.

Во время семейного похода на каток Кудрявцева задала возлюбленному вопрос, сколько лет она уже не выходила на лед. Хоккеист ответил с едва скрываемой иронией.

«Лет 40», — неудачно пошутил он на видео, которым звезда поделилась в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Кудрявцева не оценила юмор супруга, однако обиды на него таить не стала: телеведущая хорошо провела время, катаясь на коньках, и даже поучила стоять на льду маленькую наследницу, которая, в свою очередь, пришла в восторг от активного семейного вечера.