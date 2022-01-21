Перспектива Москвы хорошеть при Сергее Собянине по меньшей мере до 2030 года приобрела явные очертания после его встречи в Кремле с президентом. Владимир Путин одобрил долгосрочные планы столичного градоначальника, в том числе подготовку к борьбе за право провести Всемирную выставку EXPO-2030. Некоторые телеграм-аналитики разглядели в реакции первого лица страны фактическую поддержку выдвижения Собянина на мэрские выборы 2023 года.

Москвичи по праву могут гордиться тем фактом, что их городом руководит не просто влиятельный политик, а настоящая живая легенда. Ведь благодаря своим компетенциям Сергей Семенович давно вышел за рамки привычных измерений. На это указывает множество единиц культурной информации, а проще говоря — интернет-мемов. «Политика Сегодня» бережно отобрала лучшие образцы народного творчества, которые будут хранить память о Собянине в веках.

Настоящий хит-парад благодарностей запустил в 2018 году пользователь Twitter с позывным «Митрофан», как бы намекая на витающую над столицей целительную ауру.

После этого поста в комментариях началась сущая благодать. Пользователи бросились наперебой выражать трепетную любовь к главе столичной администрации. Кто-то хвалил его за счастье насладиться отборными фисташками, кто-то — за потрясающую корочку на жареных острых крылышках и прохладную обратную сторону подушки, а кто-то посвящал стихи. Возможно, причиной тому была медийная активность Собянина в преддверии выборов мэра Москвы. Но это не точно.

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Неуемное рвение московских коммунальщиков облагораживать улицы, пожалуй, заслуживает отдельного сборника мемов. В 2019 году журналисты подсчитали, что под руководством Собянина за девять лет столичные власти потратили более 1,5 трлн рублей. Фольклор отражает заботу мэра не только о комфорте горожан, но и о жителях водоемов.

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«Обордюриванию» Москвы не помешал даже пресловутый коронавирус — в разгар пандемии летом 2020 года благоустройство не прекращались.

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Забота не только о комфорте, но и здоровье жителей столицы обернулась введением режима домашней самоизоляции. Злые языки пытались поставить под сомнение компетенции Сергея Семеновича, но он проявил себя мастером контроля сдержек и противовесов. С наступлением периода отпусков режим был отменен, и москвичи ринулись покупать авиабилеты в жаркие страны.

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Мэр остался верен себе и минувшим летом, в очередной раз доказав, что Москва остается самым прогрессивным городом. Собянин показал пример руководителям других регионов, отменив столь раздражавшие многих QR-коды для посещения кафе и ресторанов.

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На зависть жителям Северной столицы, утопающей при Александре Беглове в горах снега и мусора, Москва, похоже, имеет все шансы сохранить эффективного управленца. В том, что Собянин уже расставил карьерные приоритеты и планирует снова претендовать на мэрское кресло ранее заверил источник «URA.RU»:

«Собянин – главный бенефициар «обнуления губернаторских сроков». Никаких преемников ждать не стоит, в 23-м Сергей Семенович пойдет на выборы и будет переизбран. В федеральный кабмин он уходить отказался, это для него не в приоритете, по крайней мере, сейчас».

Политолог Евгений Минченко в комментарии уральским журналистам напомнил об особом положении мэра и вверенного ему сердца России, чей ритм не всегда совпадает со страной.

«По сути, это руководитель госкорпорации „Москва“. Это треть бюджета. Это отдельный регион, со своими законами и правилами», — напомнил эксперт.

Будучи вхожим в когорту самых влиятельных людей РФ, Сергей Семенович может упрочить и без того свое незыблемое положение с принятием поправок в закон о публичной власти. Новая буква снимает с Собянина ограничение по количеству пребывания на посту высшего лица региона. Минченко не исключил: законодательные новшества готовились именно под мэра Москвы.