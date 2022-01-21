Академия Вампу. Как советские специалисты «изобрели» армию Китая

Крах Империи Цин и провозглашение новой республики погрузили Китай в пучину кровавых перемен. Различные военные группировки пытались захватить власть, однако из-за недостатка сил ни одна из них не смогла добиться триумфа.

Одну из таких групп возглавлял глава китайской национальной партии Гоминьдан Сунь Ятсен. Изначально в политической борьбе он придерживался принципа временных союзов с отдельно взятыми милитаристами против других. Однако вскоре политик осознал, что без армии у него не получится осуществить задуманное и упрочить положение правительства.

Решить проблему формирования новой китайской армии было поручено военной школе Вампу (также известной Хуанпу). В 1924 году Национальный Конгресс Гоминьдана запросил помощи у Советского союза для создания спецшколы.

Место для размещения военной академии было выбрано неподалеку от города Гуанчжоу (ранее Кантон), что позволяло оставаться незаметными для остальных милитаристских группировок. С 1 мая 1924 года в Академии Вампу начались первые занятия. Организация «уроков» и их проведение легли на плечи китайских преподавателей вместе с советскими военными специалистами. Многие из них имели за плечами опыт ведения Гражданской войны.

Главным политическим советником академии стал М.М. Бородин, который к тому моменту уже успел поработать в Мексике, Шотландии и Турции, где встречался с господином Ататюрком. Основным направлением подготовки в школе стали пехотные курсы длительностью шесть месяцев. Помимо этого были также артиллерийский и саперный классы, класс связи, а также класс снабжения.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

С самых первых занятий спецы из СССР делали упор на практические упражнения. Такое решение было принято из-за острой нехватки хороших кадров. Кроме того, со временем в академии была организована подготовка политработников и активистов, которые помимо истории Китая постигали марксистскую идеологию.

Появление подобного учебного заведения моментально оказало влияние практически на всю политическую жизнь в регионе. Ни одно крупное событие в Кантоне уже не обходилось без участия курсантов академии Вампу. Советские специалисты провели громадную работу по формированию воинских частей, созданию армии и координации взаимодействия между ними.

Бывшие преподаватели и выпускники школы заняли значимые посты и должности в Гоминьдане, правительствах Тайваня и Китая. Они сыграли одну из ключевых ролей в истории Китая того периода.