Бельгийку Зару Рутерфорд признали самой молодой женщиной, которая одна совершила кругосветку

Жительницу Бельгии Зару Рутерфорд признали самой молодой женщиной за всю историю, которая одна отправилась в кругосветное путешествие.

Зара Рутерфорд в 19 лет облетела всю планету на сверхлегком самолете. Путешествие продлилось 199 суток, отмечается на официальном портале Книги рекордов Гиннесса.

«Зара Рутерфорд (Бельгия) официально стала самой молодой женщиной, совершившей одиночное кругосветное путешествие, завершив свой кругосветный полет в возрасте 19 лет и 199 дней», — указано в сообщении.

По словам бельгийки, в свой поступок она вложила напутствие для девушек, чтобы они следовали за мечтой. Кроме того, она побила рекорд молодого человека, который до этого совершил кругосветку в одиночку.