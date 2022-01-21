Пользователи Twitter остались недовольны «невнятной» речью Байдена на пресс-конференции

Речь американского президента Джо Байдена во время пресс-конференции оставляет желать лучшего. Таким мнением поделились пользователи Twitter.

Так, корреспондент одного из средств массовой информации попросил президента США озвучить планы республиканцев на открытие общеобразовательных учреждений в пригородах. Журналист спросил, может ли такой способ быть использован для привлечения избирателей.

По словам пользователей, Байден, вместо того, чтобы быстро и по существу ответить на вопрос представителя СМИ, начал делать слишком долгие паузы между предложениями. Они подчеркнули, что благодаря такому промедлению речь американского лидера получилась «невнятной».

«Это касается не только этого вопроса, но и всей пресс-конференции. Каждый ответ был похож на мешанину из пауз, бормотания, запинок. Это ужасно», — вышли из себя американцы, комментируя выступление Байдена на пресс-конференции.

Пользователи Twitter также выразили уверенность в том, что каждый раз, когда хозяин Белого дома обращался к присутствующим: «Смотрите», это означало, что он не понимает, о чем ему говорить дальше.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден в очередной раз оконфузился. В своем очередном телеобращении он перепутал 2022 год с 2020-м.