Умер поэт и переводчик Анатолий Найман

Российский поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни, сообщила его приемная дочь, журналистка и литературный критик Анна Наринская на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что Найман умер в ночь на пятницу, 21 января, в возрасте 85 лет. Причины и обстоятельства смерти Наринская раскрывать не стала. Ранее стало известно о его госпитализации с обширным инсультом. Поэтому стало плохо во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в ВШЭ.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Широкую известность получил после публикации сборника стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу» и других произведений.