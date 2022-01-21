Власти Кузбасса ужесточат ограничения с 24 января из-за угрозы омикрон-штамма коронавируса

Власти Кузбасса усилят меры противодействия распространению штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» с 24 января.

Правительство региона приняло решение ужесточить ограничения из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. При этом в настоящее время, на Кузбассе нет случаев заражения новым вариантом.

«С понедельника, 24 января, физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе будут проходить без зрителей», — передает пресс-служба администрации регионального правительства.

Также в школах и вузах введут термометрию. Руководству общеобразовательных организаций и высших учебных заведений поручили подготовиться к возможному переходу на дистанционное обучение. В компаниях 30% сотрудников будут переведены на удаленку.