«Сдерживающий фактор для РФ». Запад осваивает постсоветское пространство за счет Украины

Лондон планирует в ближайшее время усилить военное присутствие в Прибалтике и Польше. Об этом накануне сообщила газета The Times со ссылкой на источники в минобороны Великобритании. По данным журналистов, речь идет о нескольких сотнях «наиболее боеспособных солдат».

На сегодняшний день в Эстонии уже несут службу 830 британских солдат в рамках миссии НАТО «по усилению передового присутствия». Также там размещены танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, средства противовоздушной обороны и разведки. В Польше число военнослужащих Королевской армии пока что равно 140.

Сообщается, что свои намерения британцы уже согласовали с другими странами НАТО, проведя переговоры «на высшем уровне». Как полагают в Альянсе, усиление группировок станет «сдерживающим фактором» для России.

В подобном поведении Великобритании есть и скрытые мотивы, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, Лондон стремится продемонстрировать миру свою «связку» с Вашингтоном, оттого и поддерживает все авантюры Соединенных Штатов.

фото из личного архива Игоря Коротченко /

При этом, добавил специалист, в случае начала полномасштабной войны на Украине вставать на сторону Киева британцы (как и американцы) не собираются. Интересы бывшей советской республики в НАТО мало кого волнуют — у Запада более масштабная цель, считает собеседник «Политики Сегодня».

«Это же объявлено якобы для эвакуации [дипломатов]. На самом деле это отработка спецподразделениями перспективного театра военных действий, знакомство с ним. Идет планомерное освоение постсоветского пространства западными странами, в том числе с военной точки зрения», – объяснил Коротченко.

Напомним, ранее бывший первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, что численность иностранных военных на Украине уже превышает 12 тысяч человек.