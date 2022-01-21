Глава МИД Великобритании Трасс отметила укрепление отношений между Россией и Китаем

Россия и Китай пытаются доминировать на Западе и в тихоокеанском регионе, обратила внимание министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, Москва и Пекин проводят совместные военные учения, взаимодействуют в космической отрасли и пытаются заполнить политический вакуум, образовавшийся в двусторонних отношениях. За последние 70 лет у РФ и КНР не было настолько тесного сотрудничества, как сейчас, констатировала дипломат.

«Китай и Россия обнаружили идеологический вакуум и стремятся его заполнить. Они осмелели так, что мы подобного не видели со времен холодной войны», — сказала глава британского МИД.

Ранее сообщалось, что бывший посол королевства Энтони Брентон рассказал о бесполезности санкций Запада против РФ. Дипломат предупредил, что ограничительные меры не сдерживают Москву, а делают ее лишь упрямее.