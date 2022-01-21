Биолог Баранова заявила, что вакцинация является лучшим вариантом защиты от COVID-19

Иммунитет после перенесенного коронавируса сильнее того, который появляется после прививки. Однако вакцинация является лучшим способом защиты от опасной болезни, сообщила доктор биологических наук Анча Баранова.

Ученые из Израиля провели исследование, согласно которому вакцинация полезна для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Баранова прокомментировала работу исследователей и подчеркнула, что комбинация естественного иммунитета и того, который получен в результате вакцинации, имеет лучший эффект.

«Прививка гораздо более "спокойный" вариант. Нужно, чтобы люди не думали, что переболеть — лучшая альтернатива», — отметила она в беседе с изданием РБК.

Штамм «Омикрон» создает меньший риск смерти, чем иные штаммы вируса. При этом его пересечение с другими инфекциями является «плохой новостью, предупредил биолог Роман Зиновкин, передает телеканал «360».