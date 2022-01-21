Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Невролог Секерам назвал нарушение сна причиной частых головных болей

Общество
Невролог Секерам назвал нарушение сна причиной частых головных болей

Образ жизни человека может оказывать влияние на состояние его здоровья, утверждает британский врач-невролог Мохан Секерам. По его словам, нарушение режима сна может вызывать частые головные боли.

Специалист подчеркнул, что продолжительные головные боли создают необходимость в консультации с врачом. Причинами данного явления часто становятся ночная активность, чрезмерное употребления кофе, стресс, а также проблемы с психическим здоровьем, сообщает издание «МедикФорум».

К числу наиболее тревожных признаков врач относит раздвоение в глазах, возникающее при головных болях. Кроме того, пациенту необходимо обследоваться при высокой температуре тела и возникновении рвоты при болях в голове.

Как утверждает врач Татьяна Тарадеева, головные боли являются одним из признаков заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает телеканал «360». Пациенты также жалуются на слабость и одышку.

#здоровье #рекомендации #головные боли