Невролог Секерам назвал нарушение сна причиной частых головных болей

Образ жизни человека может оказывать влияние на состояние его здоровья, утверждает британский врач-невролог Мохан Секерам. По его словам, нарушение режима сна может вызывать частые головные боли.

Специалист подчеркнул, что продолжительные головные боли создают необходимость в консультации с врачом. Причинами данного явления часто становятся ночная активность, чрезмерное употребления кофе, стресс, а также проблемы с психическим здоровьем, сообщает издание «МедикФорум».

К числу наиболее тревожных признаков врач относит раздвоение в глазах, возникающее при головных болях. Кроме того, пациенту необходимо обследоваться при высокой температуре тела и возникновении рвоты при болях в голове.

Как утверждает врач Татьяна Тарадеева, головные боли являются одним из признаков заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает телеканал «360». Пациенты также жалуются на слабость и одышку.