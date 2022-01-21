Двое пьяных украинцев, гуляя по лесу, случайно попали в Польшу

Двое пьяных украинцев случайно пересекли границу с Польшей во время прогулки по лесу. Как передает издание Zaxid.net, ими оказались курсант третьего курса Национальной академии сухопутных войск Львова Василий Макар и бывший пограничник Марьян Павлюх.

Уточняется, что инцидент произошел утром на Рождество, 7 января, недалеко от села Лопушанка Самборского района. Польские пограничники проинформировали своих украинских коллег о том, что двое граждан Украины пытались пересечь границу с Польшей, однако им удалось сбежать.

После этого к поиску беглецов приступили украинские инспекторы пограничной службы. Молодые люди были задержаны на окраине села Лопушанка Львовской области. Украинцы были настолько пьяны, что не смогли объяснить, как именно и почему пересекали границу.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

В конечном счете Турковский районный суд оштрафовал обоих нарушителей на 8500 грн (около 23 тысяч рублей). На заседании они признались, что накануне произошедшего всю ночь распивали спиртное. Ближе к утру они решили прогуляться, однако, как оказались в Польше, так и не поняли.

Ранее представители Государственного пограничного комитета Республики Беларусь сообщили о том, что польский солдат пересек границу Польши и Белоруссии в районе пропускного пункта Козловичи. Нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения — военный прошел по мосту 20 метров вглубь белорусской территории, а затем вернулся обратно.