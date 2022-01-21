Спикер Госдумы Володин: игнорирование Украиной Минских соглашений может обернуться трагедией

Российская Федерация видит игнорирование Минских соглашений президентом Украины Владимиром Зеленским. НАТО хочет оккупировать государство, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, и одно, и другое может обернуться трагедией. Помимо этого, Володин заявил о необходимости не допустить такого развития событий.

Ранее спикер Государственной думы РФ рассказал о проведении на следующей неделе консультаций с главами фракций по внесенному депутатами от КПРФ проекту обращения к лидеру государства о признании ДНР и ЛНР. Володин уточнил, что затем его обсудит Совет Думы. Кроме того, политик подчеркнул, что считает необходимым искать решения, которые могут обеспечить безопасность россиян и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.