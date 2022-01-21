Политолог Золотарев: курс на гуманитарную децентрализацию способен спасти Украину

Вменяемая политика и новая система общественных отношений могут спасти Украину от распада. Об этом изданию «Украина.ру» заявил политолог Андрей Золотарев.

«Идиотская декоммунизация» стала одной из причин всех бед украинского государства. Сейчас же у Киева не так много вариантов, как можно изменить удручающее положение дел. Самым верным решением станет проведение политики гуманитарной децентрализации и расширения прав регионов.

«Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной. Да, это ведет к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии», — заявил политолог.

Украинские элиты высказывают опасения из-за выполнения Минских соглашений Киевом, которое может привести к распаду страны. Некоторые регионы могут решить, что Донбасс силой заставил Киев соблюдать договоренности.