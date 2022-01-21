Казахстан осудил Европарламент за принятую по январским беспорядкам резолюцию

Резолюция, которую приняли депутаты Европейского парламента, не носит объективного характера. Такое мнение выразили в МИД Казахстана.

Представители дипломатического ведомства также указали, что принятие подобных документов до завершения официального расследования является неприемлемым. МИД в очередной раз подтвердил, что результаты следствия будут опубликованы на международном уровне.

«Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», — сообщили в министерстве.

Члены Европейского парламента, принимая данный документ, опирались на ангажированные и необъективные источники информации. Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность официального Нур-Султана, указали в МИД Казахстана.