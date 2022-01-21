Политолог Мухин: Украина нужна Западу в качестве «пороховой бочки»

Страны Запада заинтересованы в Украине как в «пороховой бочке» возле России. Об этом заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин на стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Проводимая в отношении Киева политика Вашингтона и Лондона указывает на то, что из Украины создают нестабильную «пороховую бочку» с вставленным «фитилем». По их задумке, этот «взрыв» должен навредить прежде всего России.

«Американцам и британцам нужно, чтобы Украина сейчас представляла собой пороховую бочку, куда вставлен фитиль и которую нужно обязательно отдать России, чтобы эта пороховая бочка взорвалась в руках у России», — сказал эксперт.

В случае реализации задуманного западными странами плана, на Россию обрушилась бы волна критики и санкций, передает RT. Аналитик Мухин также уверен, что США и их союзники таким образом хотят заставить РФ «платить и каяться».