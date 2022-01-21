Марков: ЕС может  ввести против России санкции и без «вторжения» на Украину

Ряд жестких санкций Евросоюза против России, включающих конфискацию собственности, эмбарго на поставки энергоносителей и блокировку миллиардов долларов в банках, может быть введен даже в том случае, если Россия не даст для этого никакого повода.

Такое мнение в комментарии изданию «Лента.ру» высказал политолог Сергей Марков, по словам которого, чем дружелюбнее ведет себя Россия, тем больше вероятность того, что против нее введут новые санкции.

«Прежде всего, Европа может заблокировать миллиарды долларов и евро, находящихся на их счетах и проводящихся через европейские и американские банки. Может быть конфискована российская собственность за рубежом, отменены полеты между Россией и европейскими городами. Также не исключена вероятность введения эмбарго на поставку российских энергоносителей: от нефти они могут избавиться спокойно, да и от газа на какой-то период», — перечислил политолог возможные ограничительные меры.

Кроме того, по мнению политолога, Евросоюз может объявить российских дипломатов персонами нон-грата или запретить ввоз в Россию многих важных комплектующих и других товаров, чтобы нанести по ее экономике болезненный удар.

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«Ну и, конечно, ограничат участие нашей страны в Совете Европы. И такой исход очень вероятен, — подчеркнул Марков. — Причем, независимо от того, введет Россия свои войска на территорию Украины или нет. Более того, чем дружелюбнее мы себя ведем, тем скорее это воспринимается как слабость».

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае «российского вторжения» на Украину, против Москвы могут быть введены катастрофические санкции, вплоть до запрета использовать доллар при международных расчетах.