Два российских ракетоносца Ту-160 отработали плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи российских ракетоносцев отработали плановый полет над океаном и морями. В ходе маневров была осуществлена дозаправка топливом в воздухе. Как отметили в военном ведомстве, полет длился порядка 13 часов.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что экипаж дальней авиации регулярно отрабатывает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана. Летчики поднимаются в воздух над Черным и Балтийским морями. Каждый полет соответствует международным правилам использования воздушного пространства.