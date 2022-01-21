Корнилов: риторика США все больше похожа на просьбу вторгнуться, наконец, на Украину

Заявление президента США Джо Байдена о той цене, которую России придется заплатить в зависимости от масштаба «вторжения» на Украину, фактически является приглашением для Москвы «чуть-чуть» напасть.

Такое мнение в материале для RT высказал известный политолог и публицист Владимир Корнилов, который указал на то, что слова Байдена нельзя понимать иначе, чем приглашение поторговаться о цене «вторжения» того или иного масштаба.

«И это уже вызвало бурную реакцию в среде кремлинологов, да и украинских деятелей, которые явно ждали от заокеанского хозяина совершенно иных слов», — отмечает Корнилов.

В частности, корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Ченс передал чувства украинских чиновников от заявления Байдена словом «шок». А аналитик Том Роган, который в свое время призывал Украину нанести по Крымскому мосту ракетный удар, комментирует высказывание президента словом «глупость».

Известный в США политический комментатор Бен Шапиро назвал выступление главы Белого дома «худшим политическим просчетом со времен сдачи Байденом Афганистана», а политолог Люк Коффи просто призвал всех «молиться за Украину», приводит примеры Владимир Корнилов.

«Итак, мы теперь знаем из уст главы Белого дома, что «незначительное вторжение» (minor incursion) России в пределы Украины не повлечет для нас серьезных последствий. А вот если мы совершим большое «вторжение» (invasion) — ох и страшные же санкции посыплются на наши головы! Даже от доллара будем отлучены», — иронично объясняет эксперт.

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При этом Корнилов подчеркивает, что это в России все знают, что русские не собираются никуда вторгаться, если их не провоцировать, как в 2008 году это сделал грузинский президент Михаил Саакашвили. А вот американцам на протяжении уже нескольких месяцев СМИ каждый день рассказывают, что «российское вторжение на Украину» неминуемо. И американский президент своей сумбурной речью на пресс-конференции, эту идею еще раз подтвердил.

«Чем дальше они заходятся в этой алармистской риторике, тем сильнее это напоминает просьбу к России: ну вторгнитесь уже хоть как-то, хоть символически», — пишет политолог.

И очень показателен, по его словам, тот факт, что президент США заговорил на эту тему буквально накануне встречи главы Госдепартамента Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которой состоится 21 января в Женеве. Значит ли это, что госсекретарь США привезет на встречу с российским коллегой ценник на «глубину вторжения», интересуется Корнилов в заключение.