Прилепин объяснил, почему России нужно поскорее признать ЛНР и ДНР

Если Москва хочет прекратить «восьмилетнюю войну России с Украиной», ей следует немедленно признать Луганскую и Донецкую народные республики.

Уверенность в этом высказал известный писатель и политик Захар Прилепин, который отметил, что власти Украины не только не думают выполнять Минские соглашения, но и готовят масштабную эскалацию конфликта в Донбассе.

«Признание ДНР и ЛНР переведет республики в статус Крыма. С Крымом никто никаких провокаций не устраивает. Официально зайдут войска. И сразу восьмилетняя "война России с Украиной" прекратится», — написал Прилепин у себя в Telegram-канале.

По мнению писателя, возможно, с точки зрения геополитики этот план не выглядит идеальным, но для жителей Донбасса это был бы самый лучший вариант.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

«Ну просто стоит это сделать (признать республики Донбасса) ради: удовольствия услышать, как украинские эксперты будут объяснять, как же так они воевали-воевали с русской армией, воевали-воевали, воевали-воевали – а потом раз, и в миг прекратили; ради перехода Донбасса в российскую экономическую юрисдикцию, чтоб бесконечный поток денег туда идущий не оседал частью здесь, частью там, а достигал, наконец, населения Донбасса», — добавил Прилепин в заключение.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин озвучил разведданные, согласно которым, Украина с помощью иностранных военных инструкторов подготовила несколько диверсионных групп для осуществления нападений на населенные пункты и инфраструктурные объекты республики.