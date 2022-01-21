Пробка образовалась на северо-западе Петербурга после аварии «Рендж Ровера» и «Лады»

Движение на трассе во Всеволожском районе Санкт-Петербурга оказалось затруднено из-за застрявших на дороге автобуса и легковушек, которые попали в аварию. Фото и видео с места ЧП опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Вечером 20 января на Центральной улице в поселке Щеглово произошла авария с участием «Рендж Ровера» и «Лады Ларгус». Вблизи столкнувшихся автомобилей на трассе также застрял автобус.

«На повороте от Щеглово в сторону Романовки, стоим уже 2 часа ждем ДПС. Фурам не проехать, ищите обходные пути!» — предупреждали подписчики.

Информации о пострадавших не поступало. Вероятно, авария могла произойти из-за скользкого покрытия трассы — после серьезных морозов в Северную столицу пришла плюсовая температура. В последние дни на термометрах вновь образовались отрицательные показатели.

В Петербурге регулярно происходят аварии, в которых нередко травмируются и гибнут люди. Местные жители уверены, что всему виной неудовлетворительное состояние дорог, которые не очищают от снега и наледи. Петербуржцы обвиняют в этом власти города во главе с губернатором Александром Бегловым, которые уже не первый год не могут как следует организовать снегоуборочный процесс. Однако все просьбы и призывы граждан остаются практически без ответов со стороны чиновников.