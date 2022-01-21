Байден поразился «глупости» журналистки Fox News после вопроса о его подходах к Путину

Американский лидер Джозеф Байден счел «глупым» вопрос сотрудницы телеканала Fox News насчет его подходов к президенту России Владимиру Путину. Ответ хозяина Белого дома привел пресс-пул его администрации.

Короткий диалог главы государства с журналисткой произошел после одного из публичных мероприятий. Журналистка Fox News выкрикнула реплику Байдену, уже покидавшему торжественный зал.

«Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?» — поинтересовалась сотрудница телеканала.

«До чего же глупый вопрос», — возмутился президент США.

После этого Джо Байден удалился из зала, так и не дав конкретного ответа. Остается неясным, к какому именно информационному сюжету относился данный вопрос.

Ранее президент США предложил соотечественникам самим судить о его умственном состоянии. Это связано с недавним соцопросом среди американского населения, из которого следует, что почти каждый второй гражданин (49%) не считает, что уровень интеллекта нынешнего президента подходит для занимаемой им должности.