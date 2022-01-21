Депутат Рады Гончаренко сообщил о пустых полках в магазинах Киева после речи Зеленского

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации напугало граждан. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своих соцсетях.

Он посетил один из продуктовых магазинов Киева и показал, как выглядят полки. Украинцы скупили товары первой необходимости, среди них — сахар и гречка.

«"Новус" на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — написал Гончаренко.

Владимир Зеленский в своей речи попросил граждан не паниковать, не «нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». Эта просьба прозвучала после слов президента о «российской угрозе» и возможной войне.

Запад в последние несколько месяцев активно обвиняет Россию в подготовке «вторжения» на Украину. НАТО в это время расширяет свою силы на восток, что угрожает безопасности РФ. Москва не собирается вступать в войну и выступает за мир.