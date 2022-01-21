Сатановский предложил России поучаствовать в «войне карт», которую начала Украина

Вся шумиха по поводу якобы готовящегося Москвой «вторжения» на Украину раздувается скорее всего для того, чтобы замаскировать подготовку к агрессии, которую ведет сам Киев.

К такому выводу пришел известный политолог Евгений Сатановский, комментируя опубликованные в интернете госсекретарем США Энтони Блинкеном фотографии с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, на которых они запечатлены на фоне огромных карт Украины, в границы которой включены обширные территории соседних стран – России, Польши и Румынии.

По мнению Сатановского, фотографии Кулебы с Блинкеном на фоне такой карты являются символом и свидетельством того, что США «благословили» Киев на присоединение всех отмеченных на карте территорий к Украине, и именно ради этого западные страны перебрасывают туда оружие и военных инструкторов.

«Начнется все, понятно, с Крыма и Донбасса. Или с Донбасса и Крыма — в каком порядке, не будем даже гадать, оно того не стоит, — рассуждает политолог. — Чем должно закончиться, изображено на украинских картах, которыми Кулеба то ли Блинкену хвастался, то ли их с ним согласовывал».

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Ведь украинские политологи считают, что Украина может претендовать еще на многие российские регионы – в Поволжье, на юге и в Центральной России, напоминает Сатановский. А если дать волю их фантазиям, так они присоединили бы к Украине всю Россию целиком, кроме того, что захочет забрать Турция, у которой на этот счет уже нарисованы собственные карты, и Япония, мечты которой распространяются больше, чем на Курильские острова.

«Война карт началась, что ли? Не пора ли и нам в ней активно поучаствовать, подбодрить соседей? А то они явно заскучали, развлекаясь, пока дело до настоящей драки не дошло, дележом шкуры неубитого медведя. И нам-таки есть, чем им пошебуршить в запазухе…», — предлагает эксперт.

Например, отмечает Сатановский, Россия могла бы начать с составления очень показательной карты США, отметив на ней, кому изначально принадлежали разные районы Нового Света. На этой карте Аляска, Гавайи и Калифорния были бы российскими, Луизиана – французской, Флорида и Пуэрто-Рико – испанскими, а весь юг от Техаса до Калифорнии – мексиканскими. Кубу и Филиппины на этой карте отмечать не надо, потому что они уже справились сами, отделившись от США. А те 13 штатов, которые первыми объединились в Соединенные Штаты Америки, изначально были британской колонией, так пусть ею и остаются, подчеркивает политолог, по мнению которого русские с французами в свое время напрасно помогали американцам против англичан.

«Турция… Ах, какие карты по ней можно составить! Где будет и ее северо-восток, который с 1878 по 1917 год был частью Российской империи, и как ее делить надо было, причем не по соглашению Сайкса-Пико, а по изначальному договору, где и Россия фигурировала… Там ей много что доставалось», — напоминает Сатановский.

pixabay.com /

Еще можно нарисовать очень интересную карту Японии, которая зарится на четыре Южно-Курильских острова. Может быть японцам было бы интереснее ознакомиться с картой предполагаемых зон оккупации, на которой к СССР отходил не только остров Хоккайдо, но и еще пять северных префектур острова Хонсю. Увидев эту карту, японские политики и журналисты изменили бы свое мнение о нынешних границах своей страны и считали бы за счастье то, что Россия их соблюдает, уверен эксперт.

«И так много разных карт мира (точнее — передела мира) можно, исходя из украинского ноу-хау нарисовать… Да что там! Их, карты эти, несомненно, рисовать стоит. Компьютерные игры стоит под них запускать. Фильмы снимать. Рисовать комиксы и писать книги в жанре альтернативной истории. Помимо прочего, хороший был бы бизнес. — рассуждает Сатановский. — А то конец истории, конец истории… Войну цивилизаций им по всей морде не надо? Давно пора»!

А хороших картографов, художников, писателей и программистов у России не меньше, чем блестящих военных, заключает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне нанес визит в Киев, где у него состоялась встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. А на 21 января у Блинкена запланированы переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которые пройдут в Женеве.