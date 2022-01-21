Отсутствие ремонта привело к обвалу штукатурки в школе Центрального района Петербурга

Обрушение штукатурки произошло в одной из школ Северной столицы, расположенной в центральном районе города. Причиной аварии стало длительное отсутствие ремонта в здании, говорится в материале Telegram-канала Piter.tv.

Инцидент произошел 20 января в школе №321, расположенной на Социалистической улице. Отмечается, что при обвале штукатурки никто не пострадал. В связи с инцидентом родители учащихся учреждения направили обращения в МЧС, комитет по образованию и прокуратуру. Как отметили авторы материала, здание школы разваливается как снаружи, так и внутри.

«Дом является объектом культурного наследия и ему требуется ремонт, однако будет он, похоже, не скоро. Все находится на этапе "получение задания для проведения работ"», — передает Telegram-канал Piter.tv.

В последнее время жители Санкт-Петербурга все чаще жалуются на проблему плохого состояния построек города. Больше всего петербуржцев волнуют исторические здания, некоторые из которых находятся в плачевном состоянии. Так, недавно пожар произошел в доходном доме Кисельникова в Петроградском районе. Однако, несмотря на многочисленные обращения граждан, губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать данный вопрос.