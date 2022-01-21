Песков ответил Эрдогану на предложение подготовить встречу Путина и Зеленского

Никаких предпосылок к проведению двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не наблюдается. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соответствующим образом он прокомментировал предложение президента Турции Тайипа Эрдогана провести встречу глав России и Украины. По словам Пескова, никакой подготовки к двусторонним переговорам Путина и Зеленского не производится, передает РИА Новости.

«По этой встрече нет ничего... Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что турецкий лидер пригласил Путина и Зеленского провести двустороннюю встречу. Как добавил Эрдоган, Анкара выразила надежду, что российский и украинский лидеры смогут пообщаться «с глазу на глаз, лицом к лицу».