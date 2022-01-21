Байден: США посчитают «вторжением» любое пересечение границы Украины армией России

Правительство Соединенных Штатов расценит как вторжение на Украину любое пересечение границы страны солдатами российской армии. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден.

Политик также подчеркнул, что Россия якобы имеет долгую историю «применения других агрессивных мер, не включающих военные — военизированные тактики, так называемые атаки из "серых зон", действия, когда российские солдаты не носят форму». Однако каких-либо доказательств своих слов Байден не привел.

«Если военные пересекут границу Украины — это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту Путину», — добавил президент США.

Однако Россия неоднократно опровергала подобные обвинения. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва никому не угрожает, а приписываемое ей Западом стремление «напасть» на Украину является лишь поводом для размещения войск НАТО возле границ страны.

Помимо этого, ранее Байден также поднял вопрос российской «угрозы» во время пресс-конференции. Он пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путину санкции, каких тот еще никогда не видел.